«يونايتد» يواجه «رايو فايكانو» في أول مباراة للمدرب تن هاغ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، اليوم الإثنين، أن مدربه الجديد إريك تن هاغ، سيخوض مباراته الأولى على ملعبه أمام «رايو فايكانو» وديًا، في نهاية يوليو المقبل.

وستقام المباراة في ملعب «أولد ترافورد» في 31 يوليو، في ختام استعدادات «يونايتد لبدء الموسم الجديد في السادس من أغسطس.

وقال جون مورتو، مدير كرة القدم في «يونايتد» في بيان، وفقًا لـ«رويترز»: «ترتبط فترة ما قبل انطلاق الموسم بالاستعداد، وهذه فرصة رائعة لأعضاء تشكيلتنا الذين ربما لن يكون بوسعهم الاشتراك في بداية الجولة الودية».

أول مباراة للمدرب الجديد

وأضاف: «هذه ستكون أول مباراة للمدرب الجديد في أولد ترافورد، وأنا متأكد أن الجماهير ستمنحه ترحيبًا دافئًا».

وسيسافر فريق المدرب تن هاغ إلى تايلاند وأستراليا ضمن جولة ما قبل انطلاق الموسم، ثم سيلعب مع «أتلتيكو مدريد» في أوسلو، ثم يواجه «رايو» صاحب المركز 12 في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

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وتولى تن هاغ مسؤولية «يونايتد» بعد موسم محبط مع المدرب الموقت رالف رانجنيك، حيث احتل المركز السادس في الدوري وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، واكتفى بالتأهل إلى الدوري الأوروبي.