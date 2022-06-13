«الأهلي» المصري يفسخ عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن النادي «الأهلي» المصري، بطل أفريقيا عشر مرات، إقالة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، اليوم الإثنين، بعد أسبوعين من خسارته نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم أمام «الوداد» المغربي، مكلفًا المدرب العام للفريق الأول سامي قمصان مهمة المدير الفني موقتًا.

- الإسباني خوسيه لويس مونويرا حكما للقمة 124 بين «الأهلي» و«الزمالك»

- بالصور.. «الوداد» المغربي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

وكتب «الأهلي» في موقعه الرسمي: «وجَّهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد فسخ العقد بالتراضي، بإجماع الآراء تم التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار»، بحسب «فرانس برس».

وكان موسيماني (57 عامًا) قاد «الأهلي» إلى لقب دوري الأبطال مرتين في 2020 و2021 قبل الخسارة أمام «الوداد» بهدفين.