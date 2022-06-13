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هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 02:05 مساء
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند بعد التوقيع لمانشستر سيتي. (تويتر)
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وقع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، اليوم الإثنين، عقدا مع نادي مانشستر سيتي لمدة خمسة مواسم، وأثنى هالاند على المدير الفني للفريق السماوي بيب غوارديولا، معتبرا إياه واحدا من أفضل المدربين في التاريخ.

وقال اللاعب الذي سينضم رسميا إلى النادي الإنجليزي في الخامس من يوليو المقبل قادما من بروسيا دورتموند الألماني، «إنه يوم فخر كبير لي ولأسرتي»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

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وأضاف هالاند (21 عاما)، الذي انتقل للسيتي في صفقة بلغت قيمتها 51 مليون إسترليني (55 مليون يورو)، «إن السيتي فريق يضم عديد اللاعبين الكبار، وبيب هو أحد أفضل المدربين في التاريخ، لذلك أعتقد أنني في المكان المناسب لتحقيق أحلامي».

وأوضح هالاند قائلا «أريد تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب والتحسن كلاعب، أنا واثق جدا من أنني أستطيع تحقيق هذا هنا، إنه تغيير كبير بالنسبة لي واتحرض شوقا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد».

المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند يوقع لمانشستر سيتي. (تويتر)
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند يوقع لمانشستر سيتي. (تويتر)
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند يوقع لمانشستر سيتي. (تويتر)
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند يوقع لمانشستر سيتي. (تويتر)
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