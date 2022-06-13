تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتماد قاعدة التبديلات الخمسة في اللعبة الشعبية الأولى في العالم بشكل نهائي خلال المباريات الكبرى، بحسب ما أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، اليوم الإثنين، من الدوحة، فيما قطعت تقنية «نصف آلية» لكشف التسلل شوطا نحو اعتمادها في كأس العالم المقبلة في قطر.

وقال رئيس الاتحاد الدول «فيفا»، جياني إنفانتينو، إن التغيير في قاعدة التبديل، بعد ما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة، جاء بعد دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة «كوفيد-19».