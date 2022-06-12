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التونسي «النفطي» يتولى تدريب ليفانتي الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 10:19 مساء
التونسي «النفطي» يتولى تدريب ليفانتي الإسباني
نادي ليفانتي الإسباني يتعاقد مع المدرب التونسي مهدي النفطي لقيادة الفريق لمدة عام واحد. (الإنترنت)
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واصل التونسي مهدي النفطي مغامراته في أوروبا وتولى تدريب ليفانتي في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وقال ليفانتي بموقعه على الإنترنت، وفقًا لـ«رويترز» إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع النفطي لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين إذا قاد الفريق للتأهل إلى دوري الأضواء.

وخاض النفطي (43 عامًا) العديد من التجارب كلاعب في فرق مثل تولوز الفرنسي وريسنج سانتاندر الإسباني وبرمنجهام الإنجليزي وأريس سالونيكا اليوناني وريال بلد الوليد وريال مرسية في إسبانيا.

تمثيل منتخب تونس
واختار النفطي، المولود في فرنسا، تمثيل منتخب تونس في 2002 وساهم في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية الوحيد في تاريخه العام 2004 كما شارك في نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا.

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وبعد الاعتزال، بدأ النفطي مسيرته التدريبية في إسبانيا مع نادي ماربيا في 2016 وكانت آخر تجاربه مع ليجانيس في الدرجة الثانية.

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