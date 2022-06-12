Atwasat

تأجيل ديربي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 12 يونيو 2022, 08:26 مساء
تأجيل ديربي طرابلس
ديربي الأهلي طرابلس والاتحاد. (فيسبوك)
alwasat radio

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل المباراة المرتقبة في ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس ونظيره الاتحاد، التي كان مقررًا إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء.

ولم تذكر لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أسباب التأجيل. ولكن حسب معلومات حصلت عليها «بوابة الوسط» فإن التأجيل بسبب مطالبة الأهلي طرابلس بطاقم تحكيم أجنبي وأن لجنة المسابقات تسعى لتوفيره.

يشار إلى أن مباراة ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، هي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب.

- ديربي الأهلي طرابلس والاتحاد 14 يونيو
- عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

ويتصدر فريق الاتحاد المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة، بينما يأتي فريق الأهلي طرابلس في الوصافة برصيد 24 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير

نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية

شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
ثلاث قلائد للمنتخب الليبي في البطولة العربية للقفز بالمظلات (صور)

ثلاث قلائد للمنتخب الليبي في البطولة العربية للقفز بالمظلات (صور)
سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
ظروف عودة الصورة

ظروف عودة الصورة
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس

المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس
ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا

ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا
وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)

البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنجلترا تكتفي بالتعادل على أرضها أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا تكتفي بالتعادل على أرضها أمام إيطاليا في دوري الأمم ...
فيرستابن يبتعد في صدارة «الفورمولا 1»
فيرستابن يبتعد في صدارة «الفورمولا 1»
رسميا.. أندريا بيرلو مديرا فنيا لفاتح كاراجومروك التركي
رسميا.. أندريا بيرلو مديرا فنيا لفاتح كاراجومروك التركي
فيدرر يؤكد عزمه على العودة لبطولات التنس في 2023
فيدرر يؤكد عزمه على العودة لبطولات التنس في 2023
تغييرات منتظرة في قوانين كرة القدم
تغييرات منتظرة في قوانين كرة القدم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة...
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل...
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس...
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت ......
بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 للمرة الـ14 في تاريخه
بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022......
المزيد
التونسي «النفطي» يتولى تدريب ليفانتي الإسباني
التونسي «النفطي» يتولى تدريب ليفانتي الإسباني...
تأجيل ديربي طرابلس
تأجيل ديربي طرابلس...
فان ريتهوفن يصعق ميدفيديف ويحرز لقبه الأول في بطولات المحترفين
فان ريتهوفن يصعق ميدفيديف ويحرز لقبه الأول في بطولات ......
تغييرات منتظرة في قوانين كرة القدم
تغييرات منتظرة في قوانين كرة القدم...
فيدرر يؤكد عزمه على العودة لبطولات التنس في 2023
فيدرر يؤكد عزمه على العودة لبطولات التنس في 2023...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط