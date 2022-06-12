تأجيل ديربي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل المباراة المرتقبة في ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس ونظيره الاتحاد، التي كان مقررًا إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء.

ولم تذكر لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أسباب التأجيل. ولكن حسب معلومات حصلت عليها «بوابة الوسط» فإن التأجيل بسبب مطالبة الأهلي طرابلس بطاقم تحكيم أجنبي وأن لجنة المسابقات تسعى لتوفيره.

يشار إلى أن مباراة ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، هي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب.

- ديربي الأهلي طرابلس والاتحاد 14 يونيو

- عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

ويتصدر فريق الاتحاد المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة، بينما يأتي فريق الأهلي طرابلس في الوصافة برصيد 24 نقطة.