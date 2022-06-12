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فان ريتهوفن يصعق ميدفيديف ويحرز لقبه الأول في بطولات المحترفين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 07:48 مساء
فان ريتهوفن يصعق ميدفيديف ويحرز لقبه الأول في بطولات المحترفين
فان ريتهوفن. (الإنترنت)
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أكمل الهولندي تيم فان ريتهوفن مسيرته المذهلة في بطولة ليبما المفتوحة للتنس في بلاده، وفاز (6-4 و6-1) بشكل مفاجئ على دانييل ميدفيديف المصنف الأول في نهائي المسابقة، اليوم الأحد.

ولم يسبق لفان ريتهوفن المصنف 205 على العالم أن فاز بأي مباراة في الأدوار الرئيسية في بطولة تابعة لاتحاد المحترفين قبل هذه المسابقة، ونجح خلال مشوار التتويج في التفوق على تيلور فريتز المصنف الثالث وفيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف الثاني، قبل أن ينتصر على ميدفيديف في 65 دقيقة وينال لقبه الأول.

وكسر فان ريتهوفن (25 عامًا) إرسال ميدفيديف أربع مرات، وبعد أن سدد اللاعب الروسي في الشبكة في نقطة المباراة، احتفل اللاعب الهولندي وسط تحية المشجعين بأول بطل هولندي في بلادهم في 19 عاما.

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ماذا قال ميدفيديف؟
وقال ميدفيديف بعدما حصل على درع المركز الثاني: «كل التهاني إلى تيم، لقد قضى أسبوعًا رائعًا.. أول ظهور له في نهائي بطولة لاتحاد المحترفين ونجح في سحق المصنف الثاني عالميا بمجموعتين.. لا أعرف كيف هي المشاعر، لكنها رائعة بكل تأكيد».

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