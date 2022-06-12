فان ريتهوفن يصعق ميدفيديف ويحرز لقبه الأول في بطولات المحترفين

القاهرة - بوابة الوسط

أكمل الهولندي تيم فان ريتهوفن مسيرته المذهلة في بطولة ليبما المفتوحة للتنس في بلاده، وفاز (6-4 و6-1) بشكل مفاجئ على دانييل ميدفيديف المصنف الأول في نهائي المسابقة، اليوم الأحد.

ولم يسبق لفان ريتهوفن المصنف 205 على العالم أن فاز بأي مباراة في الأدوار الرئيسية في بطولة تابعة لاتحاد المحترفين قبل هذه المسابقة، ونجح خلال مشوار التتويج في التفوق على تيلور فريتز المصنف الثالث وفيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف الثاني، قبل أن ينتصر على ميدفيديف في 65 دقيقة وينال لقبه الأول.

وكسر فان ريتهوفن (25 عامًا) إرسال ميدفيديف أربع مرات، وبعد أن سدد اللاعب الروسي في الشبكة في نقطة المباراة، احتفل اللاعب الهولندي وسط تحية المشجعين بأول بطل هولندي في بلادهم في 19 عاما.

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