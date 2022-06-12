تغييرات منتظرة في قوانين كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط

قال المجلس الدولي لكرة القدم، المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، إنه سيعتمد رسميًا خلال اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة غدًا الإثنين السماح بخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة الواحدة عقب تطبيق هذا التغيير بصف موقتة منذ 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، بعد أن كانت القوانين تسمح فقط بثلاثة تبديلات.

ويبحث المجلس، وفقًا لـ«رويترز» خلال الاجتماع المزيد من القضايا والقرارات المقترحة حول التبديلات نتيجة الإصابات بارتجاج في المخ وتقنية كشف التسلل شبه الآلية. ورغم أن السماح بخمسة تبديلات لكل فريق في المباراة سيصبح قانونيًا فإن تطبيق القاعدة في بعض البطولات سيكون بيد الجهات المشرفة على تنظيم هذه البطولات.

السماح بخمسة تبديلات

وعلى سبيل المثال، وافق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على السماح بخمسة تبديلات عندما طرح الاتحاد الدولي (الفيفا) الفكرة في مايو 2020 لكنه عاد من جديد لنظام التغييرات الثلاثة في الموسمين الماضيين. ووافق الاتحاد الإنجليزي من جديد على اعتماد خمسة تبديلات بداية من الموسم المقبل.

وقال المجلس الدولي لكرة القدم، حسبما أفادت «رويترز» إنه سيستمر العمل بنظام تنفيذ التبديلات الخمسة خلال ثلاث مناسبات على أقصى تقدير إلى جانب التبديلات التي تجري خلال الاستراحة بين الشوطين. وهناك إمكانية بالسماح بتبديل سادس في حالة استمرار المباراة لوقت إضافي.

- الدوري الإنجليزي يعتمد رسميا قانون التبديلات الجديد

- بسبب «كورونا».. تعديل نظام التبديلات في مباريات كرة القدم

- تطبيق 5 تبديلات في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

موعد تطبيق التعديلات

وسيبدأ تطبيق التعديلات الجديدة التي سيعتمدها المجلس الدولي لكرة القدم من أول يوليو المقبل. وبدأ المجلس في تجربة «التبديلات الدائمة نتيجة الإصابة بارتجاح في المخ» في العام الماضي.

وأوضح المجلس أنه في حالة الشك في إصابة أي لاعب بارتجاح في المخ فإنه يتعين حماية اللاعب المصاب باستبداله واستبعاده «بصفة نهائية» من المباراة. وجرت تجربة تقنية كشف التسلل شبه الآلية خلال العامين الماضيين وأيضًا في كأس العالم للأندية في فبراير الماضي.