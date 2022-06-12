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فيدرر يؤكد عزمه على العودة لبطولات التنس في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 05:57 مساء
فيدرر يؤكد عزمه على العودة لبطولات التنس في 2023
نجم التنس السويسري المخضرم روجر فيدرر. (الإنترنت)
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كشف نجم التنس السويسري المخضرم روجر فيدرر، عن أنه ينوي العودة وبكل قوة إلى البطولات في 2023، موضحًا أنه لم يضع بعد أي خطط فعلية فيما وراء مشاركته في كأس ليفر وبطولة بازل في مدينته في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال فيدرر في تصريحات صحفية، وفقًا لـ«رويترز»، بشأن رغبته في العودة إلى البطولات في العام المقبل: نعم. بالتأكيد.. كيف وأين. لا أعرف حتى الآن. لكن هذا هو الاتجاه».

كأس ليفر هي بداية جيدة
وأضاف: «لم أخطط لما بعد كأس ليفر وبطولة بازل. الموسم انتهى على أي حال، ومن المهم بالنسبة لي العودة إلى سابق لياقتي حتى يتسنى لي التدرب بصورة كاملة. وبعد القيام بذلك سيكون بوسعي تحديد البطولات التي سأشارك فيها».

وأوضح فيدرر: «كأس ليفر هي بداية جيدة حيث لن أضطر لخوض خمس مباريات في ستة أيام.. ولا بُد أن أكون قادرًا على القيام بهذا في بطولة بازل. لكني متفائل بأنني قطعت شوطًا طويلًا ولم أعد بعيدًا كثيرًا».

فيدرر يشيد بنادال
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تُوج نادال بلقب فرنسا المفتوحة للمرة 14 معززًا رقمه القياسي، وأشاد فيدرر بالنجم الإسباني قائلًا: «بصفة عامة إنجازات رافا هائلة.. الآن فاز رافا بلقب فرنسا المفتوحة 14 مرة.. هذا لا يصدق، وشعرت بسعادة من أجله بعد نجاحه في الفوز مرة أخرى. تحية لرافا.. إنجاز هائل».

ولعب فيدرر إلى جانب نادال في مباراتهما الأولى والوحيدة سويا في الزوجي في النسخة الأولى من كأس ليفر في براج في 2017.

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ولم يشارك فيدرر الذي سيكمل عامه 41 في أغسطس المقبل في أي بطولة منذ يوليو من العام الماضي عندما خرج من بطولة ويمبلدون في دور الثمانية بعد الهزيمة أمام البولندي هوبرت هوركاتش.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أكد فيدرر أنه سيلعب إلى جانب الإسباني رافايل نادال في كأس ليفر في لندن ثم ينافس في بطولة بازل داخل القاعات.

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