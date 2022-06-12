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رسميا.. أندريا بيرلو مديرا فنيا لفاتح كاراجومروك التركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 05:35 مساء
رسميا.. أندريا بيرلو مديرا فنيا لفاتح كاراجومروك التركي
بيرلو وقع مع كاراجومروك التركي على عقد لمدة عام واحد بداية من شهر يوليو المقبل. (الإنترنت)
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أعلن نادي فاتح كاراجومروك التركي، اليوم الأحد، تعيين الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، مديرًا فنيًا للفريق في تجربته الثانية بعد يوفنتوس.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي: «تمكنا من التوصل لاتفاق مع أحد أشهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعد تجربة مع أحد الأندية الكبرى في أوروبا، بعدما قادهم للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «بيرلو وقع على عقد لمدة عام واحد يبدأ من 1 يوليو المقبل.. بيرلو سيحضر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 14 يونيو، للحديث عن العديد من الأشياء، والآن نرحب به ونتمنى له النجاح مع فريقنا».

مشواره مع يوفنتوس
بيرلو تولى قيادة يوفنتوس خلال موسم 2021/2020، في 52 مباراة، وتمكن من تحقيق الفوز في 34 وتعادل في 10 وتعرض للهزيمة في 8 مباريات.

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وأنهى يوفنتوس الموسم تحت قيادة بيرلو في المركز الرابع في الدوري الإيطالي وأقصي من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بينما تمكن بيرلو من قيادة يوفنتوس لتحقيق لقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

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