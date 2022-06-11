«الرياضة» تهنئ بطل القوة البدنية عبدالله هاجر

القاهرة - بوابة الوسط

حرصت وزارة الرياضة على تهنئة البطل الليبي عبد الله هاجر «البلدوزر»، بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم لكبار لاعبي القوة البدنية المقامة بجنوب أفريقيا بتتويجه بعدد قلادتين، فضية وبرونزية، في فئة «OPen» كبار، إحداهما برونزية في رفعة الرجلين، والأخرى فضية في رفعة الصدر.

ونشرت وزارة الرياضة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للبطل وعلقت عليها: «تهنئ وزارة الرياضة بطل القوة البدنية عبدالله هاجر، الذي تمكن من إحراز قلادتين واحدة برونزية في رفعة الرجلين، والأخرى فضية في رفعة الصدر، ضمن منافسات بطولة العالم للمحترفين في لعبة القوة البدنية».

وتحصل عبدالله هاجر على الترتيب الرابع في المجموع من بين 19 رياضيًا من أبطال العالم المحترفين في وزن 105 كغم».

إصابة إسلام مرواس

من جهة أخرى أُصيب الرباع الليبي إسلام مرواس أثناء منافسات رفعة الصدر.

- البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)

- بعثة منتخب ليبيا للقوة البدنية تغادر إلى جنوب أفريقيا

- افتتاح بطولة العالم لمحترفي القوة البدنية في جنوب أفريقيا بمشاركة ليبية (صور)



ويشار إلى أن ليبيا شاركت في بطولة العالم بخمسة رياضيين فقط يمثلون المنتخب الليبي وهم: عدنان اطلوبة، خليفة الحاسي، السني فنير، عبدالله هاجر، إسلام مرواس.

ويشرف على تدريبات أبطال ليبيا المدرب الوطني طارق مخلوف، ومساعده أشرف الفلاح، ويشارك في تحكيم البطولة الحكمان الليبيان الدوليان الدكتور رفيق الكوافي والدكتور خالد مخلوف.