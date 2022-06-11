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«الرياضة» تهنئ بطل القوة البدنية عبدالله هاجر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 09:41 مساء
«الرياضة» تهنئ بطل القوة البدنية عبدالله هاجر
البلدوزر عبد الله. (إنترنت)
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حرصت وزارة الرياضة على تهنئة البطل الليبي عبد الله هاجر «البلدوزر»، بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم لكبار لاعبي القوة البدنية المقامة بجنوب أفريقيا بتتويجه بعدد قلادتين، فضية وبرونزية، في فئة «OPen» كبار، إحداهما برونزية في رفعة الرجلين، والأخرى فضية في رفعة الصدر.

ونشرت وزارة الرياضة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للبطل وعلقت عليها: «تهنئ وزارة الرياضة بطل القوة البدنية عبدالله هاجر، الذي تمكن من إحراز قلادتين واحدة برونزية في رفعة الرجلين، والأخرى فضية في رفعة الصدر، ضمن منافسات بطولة العالم للمحترفين في لعبة القوة البدنية».

وتحصل عبدالله هاجر على الترتيب الرابع في المجموع من بين 19 رياضيًا من أبطال العالم المحترفين في وزن 105 كغم».

إصابة إسلام مرواس
من جهة أخرى أُصيب الرباع الليبي إسلام مرواس أثناء منافسات رفعة الصدر.

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ويشار إلى أن ليبيا شاركت في بطولة العالم بخمسة رياضيين فقط يمثلون المنتخب الليبي وهم: عدنان اطلوبة، خليفة الحاسي، السني فنير، عبدالله هاجر، إسلام مرواس.

ويشرف على تدريبات أبطال ليبيا المدرب الوطني طارق مخلوف، ومساعده أشرف الفلاح، ويشارك في تحكيم البطولة الحكمان الليبيان الدوليان الدكتور رفيق الكوافي والدكتور خالد مخلوف.

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