منتخب البحرين يقلب الطاولة على ماليزيا في تصفيات كأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

انتصر منتخب البحرين الأول لكرة القدم، على نظيره منتخب ماليزيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في كوالالمبور العاصمة الماليزية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا 2023.

وافتتح الأهداف المنتخب الماليزي عبر لاعبه محمدو سوماره في الدقيقة (55)، قبل أن ترد البحرين سريعًا بهدف التعادل عن طريق علي حرم في الدقيقة (58)، وعزز النتيجة للبحرين عبدالله يوسف في الدقيقة (81) من ركلة جزاء.

ترتيب المجموعة

وانفردت البحرين بصدارة ترتيب المجموعة بعد حصد «6 نقاط» من مباراتين، مقابل «3 نقاط» لكل من ماليزيا وتركمانستان، في حين بقي رصيد بنغلاديش خاليًا من النقاط.

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