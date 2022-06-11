وسط صدمة كبيرة.. تشييع جثمان اللاعب الجزائري بلال بن حمودة

القاهرة - بوابة الوسط

تجمع عدد كبير من الشخصيات البارزة في الجزائر، اليوم السبت، لتشييع جثمان بلال بن حمودة، لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم الذي توفي بشكل مفاجئ فجر يوم الجمعة بعد حادث سير.

وشارك في الجنازة في ولاية تيبازة بالجزائر، وفقًا لـ«رويترز» أبو بكر الصديق بوستة والي الولاية، وعبد الرزاق سباق وزير الشباب والرياضة ومجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين ولاعب منتخب الجزائر السابق.

وظهرت الصدمة على الحاضرين من أفراد العائلة والأصدقاء والمحبين في الجنازة، ووضح تأثرهم بفاجعة فقدان بن حمودة عن 24 عامًا.

ابن الجزائر

وقال محمد بن حمودة والد بلال، وفقًا لـ«رويترز»: «هذا ابن الجزائر وليس ابني وحدي. في مدينة حجوط والجزائر العاصمة الكل يحبه والحمد لله، وهو يلبي مطالب الجميع وكان يلعب مع الجميع.. ولا يتكبر أبدًا رغم أنه لاعب محترف.. ما أثار انتباهي هو أنه سجل ركلة جزاء في آخر مباراة له رغم أنه لم يعتد على ذلك. هذا هو أجل الله».

وشارك بن حمودة يوم الخميس الماضي في مباراة منتخب الجزائر للمحليين أمام ضيفه من الكونغو الديمقراطية، وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء خلال الانتصار 3-صفر.

سبب الحادث

وتوفي بن حمودة جراء حادث أليم في منطقة فوكة بولاية تيبازة خلال توجهه لمنزل عائلته برفقة صديقه بعد أن حصل على راحة قصيرة من معسكر المنتخب.

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الحزن يخيم على الجميع

وقال بوقرة: «أشعر بحزن كبير بعد وفاة بلال بن حمودة.. لا يمكنني وصف ألمي بهذه الفاجعة التي أثرت على عائلته وعليّ شخصيًا، دون أن أنسى صديقه سيد أحمد واتيت. لقد فقدنا شابين في عمر الزهور.. الحزن يخيم على الجميع في المنتخب الوطني المحلي، وعلى كل الكرة الجزائرية، لكننا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نستقبل رحيل اللاعب».