شارل لوكلير أول المنطلقين في سباق جائزة أذربيجان الكبرى لـ«الفورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم شارل لوكلير سائق «فيراري» لفة مذهلة لينتزع مركز أول المنطلقين بجائزة أذربيجان الكبرى ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات اليوم السبت.

وحقق السائق القادم من موناكو دقيقة واحدة و41.359 ثانية متفوقًا بفارق 0.282 ثانية على المكسيكي سيرجيو بيريز سائق «رد بول».

وجاء ماكس فرستابن، الذي يتصدر البطولة متقدمًا بتسع نقاط على لوكلير، زميل بيريز في المركز الثالث، متأخرًا بفارق 0.347 ثانية عن سائق «فيراري». واكتفى الإسباني كارلوس ساينز سائق «فيراري» بالمركز الرابع.

وهذه هي المرة السادسة في ثمانية سباقات التي سينطلق فيها لوكلير من المقدمة هذا الموسم، كما أنها الرابعة على التوالي.

وأصبح السائق، البالغ عمره 24 عامًا، أول مَن ينطلق من المقدمة في باكو مرتين، إذ كان فعل ذلك في الموسم الماضي. ويأمل لوكلير أن يكون أول سائق يفوز بالسباق في باكو أكثر من مرة.

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