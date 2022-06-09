رابطة الدوري الممتاز بإنجلترا تلغي صفقة للبث مع شبكة روسية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، الخميس، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ألغت عقدا للبث التلفزيوني مع شبكة ماتش تيفي التلفزيونية الروسية بسبب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا المجاورة.

قال مصدر وثيق الصلة في تصريحات إلى «رويترز»، إن الرابطة أبلغت أندية الدوري الممتاز بقرارها بإلغاء العقد اليوم الخميس خلال الاجتماع السنوي للرابطة.

ووقعت الرابطة عقد البث الذي يستمر ستة أعوام وتبلغ قيمته 43 مليون جنيه إسترليني (53.91 مليون دولار) مع شبكة ماتش تيفي المملوكة لعملاق الطاقة الروسي جازبروم. وكان من المقرر أن يبدأ سريان العقد مع بداية موسم 2022-2023.

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وفي مارس الماضي أوقفت الرابطة عقدها مع شريك البث الروسي أوكو سبورت الذي كان من المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية موسم 2021-2022.