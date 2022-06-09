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رسميا.. «فالنسيا» يعلن التعاقد مع المدرب الإيطالي جاتوزو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 01:01 مساء
رسميا.. «فالنسيا» يعلن التعاقد مع المدرب الإيطالي جاتوزو
المدرب الإيطالي جاتوزو. (الإنترنت)
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أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الخميس، تعيين المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلال افترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لفالنسيا، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو ترحيبيًا بالمدرب الإيطالي، داخل معقل النادي ملعب «الميستايا».

رسالة جاتوزو
ووجه المدرب الإيطالي جاتوزو، رسالة لجماهير النادي باللغة الإسبانية، للإعلان عن توليه تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية، وفقًا لـ«كورة» إن جاتوزو سيقود فالنسيا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

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إقالة بوردالاس
وكان فالنسيا قد أقال مدربه السابق خوسيه بوردالاس، على الرغم من تبقي موسم في عقده مع «الخفافيش».

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