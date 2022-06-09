«المنشطات» توقف لاعبة التنس البريطانية «مور»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، أمس الأربعاء، قرارًا بإيقاف تارا مور المصنفة البريطانية الأولى في منافسات الزوجي، موقتًا بسبب وجود مادة محظورة في عينتها.

وقدمت «مور»، المصنفة 83 عالميًا، وفقًا لـ«رويترز» عينتها أثناء المنافسة في بطولة بوغوتا في كولومبيا، حيث خسرت في النهائي.

وقالت الوكالة إن عينة مور الأولى احتوت على مادتين محظورتين في قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) للعام 2022. وأضافت أن إيقافها الموقت، الذي يرجع تاريخه إلى 27 مايو الماضي، سيجعلها غير مؤهلة للمنافسة أو حتى حضور الأحداث.

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