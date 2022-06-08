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هولندا تحبط احتفالات ويلز بالتأهل لكأس العالم وتفوز عليها في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 11:57 مساء
هولندا تحبط احتفالات ويلز بالتأهل لكأس العالم وتفوز عليها في دوري الأمم الأوروبية
منتخب هولندا يفوز على منتخب ويلز بنتيجة (2-1) بدوري الأمم الأوروبية. (الإنترنت)
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أعاد منتخب هولندا، منتخب ويلز إلى أرض الواقع بعد أن كان قد ضمن التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، مطلع الأسبوع الحالي، بفوزه عليه 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في كارديف بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتأتي هذه الخسارة لمنتخب ويلز بعد ثلاثة أيام من تأهله التاريخي إلى كأس العالم 2022 في قطر، فيما كان رجال المدرّب لويس فان غال في نشوة متواصلة بعد الرباعية القاسية في مرمى بلجيكا في الجولة الأولى.

وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل عند الدقيقة 50 من المباراة عن طريق لاعب أتالانتا الإيطالي تون كوبماينرز بتسديدة قوية منخفضة من مشارف منطقة الجزاء، عجز الحارس الويلزي الذي دخل بديلاً أدام ديفيس عن صدها.

وفيما كانت المباراة تتجه إلى نهائيتها مع خمس دقائق احتسبها الحكم وقتاً بدلاً من ضائع، كانت رأسية ريس نورينجتون ديفيس توجّه الكرة في شباك الهولنديين مدركاً التعادل (90+2).

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سقوط ويلز في الرمق الأخير
وبعد أن ظنّ الجميع أن رفاق غاريث بايل ظفروا بنقطة مهمة من هذه المباراة، كان لمنتخب الطواحين، رأي آخر. فبعد دقيقتين، انطلق الهولنديون بهجمة مرتدة وصلت بها الكرة إلى تيريل مالاسيا، الذي لعب عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء، انبرى لها فيجهورست برأسية رائعة أسكن بها الكرة الشباك خاطفاً النقاط الثلاث لمنتخب هولندا (90+4).

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