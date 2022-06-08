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الجزائر تفوز على تنزانيا في عقر دارها بتصفيات أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 10:39 مساء
الجزائر تفوز على تنزانيا في عقر دارها بتصفيات أمم أفريقيا
المنتخب الجزائري. (الإنترنت)
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حقق منتخب الجزائر، فوزًا على مضيفه منتخب تنزانيا، بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام 2023.

وافتتح رامي بن سبعيني التسجيل لمنتخب الجزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف محمد الأمين عمورة الهدف الثاني في الدقيقة 89، محرزًا أول أهدافه مع منتخب «الخضر».

بهذه النتيجة عزز المنتخب الجزائري، المتوج بأمم أفريقيا العامين 1990 و2019، موقعه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه بالنتيجة ذاتها على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الأولى.

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وجاء منتخب النيجر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما جاء منتخبا أوغندا وتنزانيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة، سوف يتأهلان إلى النهائيات، التي ستقام في صيف العام المقبل.

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