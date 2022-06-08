«ساوول» يعود إلى «أتلتيكو» بعد موسم مخيب مع «تشيلسي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الدولي الإسباني ساوول نيغيس، عودته إلى «أتلتيكو مدريد» بعد موسم مخيب على سبيل الإعارة مع «تشيلسي، بعد أن قرر النادي الإنجليزي عدم تفعيل خيار الشراء.

وقال لاعب الوسط، في منشور عبر حسابه على «إنستغرام» في رسالة إلى جماهير «تشيلسي»، وفقًا لـ«فرانس برس»: «أود أن أخبركم بما شعرت خلال هذه المغامرة. الأمور لم تبدأ بطريقة جيدة. بعد وقت طويل في بلادي، لم يكن الأمر سهلًا. تحسنت الأمور شيئًا فشيئًا».

وتابع اللاعب الذي يلعب مع الفريق الأول في «أتلتيكو» منذ 2012: «نتعلم ونتطور من كل شيء في الحياة، وهذا ما آخذه من هذه المغامرة فوق كل شيء، أريد أن أشكر زملائي، لهم الفضل الرئيسي في عدم سقوطي. ساعدوني للاستمرار في دعم الفريق والعيش بهدوء وإيجابية يوميًا».

وكان ساوول (27 عامًا) وصل إلى لندن في صيف العام الماضي بعد تتويج «تشيلسي» بطلًا لأوروبا، على سبيل الإعارة لموسم كامل مع خيار الشراء مع انتهاء الفترة.

خوض 1119 دقيقة في 23 مباراة مع «تشيلسي»

لكن بعد خوضه 1119 دقيقة في 23 مباراة (في جميع المسابقات) مع «تشيلسي»، وفق جريدة «ماركا» الإسبانية، وعدم تأقلمه مع أسلوب المدرب الألماني توماس توخل، سيعود أدراجه إلى العاصمة الإسبانية.

وسجل هدفًا واحدًا مع «تشيلسي» وتوج معه بلقب كأس العالم للأندية 2021 في النهائي على حساب «بالميراس» البرازيلي، وحل وصيفًا الموسم المنصرم في الكأسين المحلية والرابطة بخسارته أمام «ليفربول».

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مسيرته

لعب ساوول مع فريق الناشئين في «ريال مدريد» (2006-2008) ومن ثم إلى فرق الناشئين في «أتلتيكو» (2008-2010) قبل أن يرتقي إلى الفريق الرديف في الأخير، ومن ثم إلى الأول في 2012. وخاض موسم 2013-2014 على سبيل الإعارة الى «رايو فايكانو».

وتوج مع «أتلتيكو» بألقاب الدوري (2021)، يوروبا ليغ والكأس السوبر الأوروبية (2018)، والكأس السوبر الإسبانية (2014).