رسميا.. «نيوكاسل» يحسم أولى صفقاته للموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «نيوكاسل يوناتيد» الإنجليزي، التعاقد رسميًا مع الظهير الأيسر لـ«أستون فيلا»، مات تارجت، لتكون الصفقة الأولى للفريق استعدادًا للموسم المقبل (2022-2023).

ووقع تارجت، الذي لعب في النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا من «أستون فيلا» مع «نيوكاسل» لمدة 4 مواسم مقبلة. ولم يعلن النادي قيمة الصفقة التي أشارت الصحافة الإنجليزية إلى بلوغها 15 مليون جنيه استرليني.

وشارك الظهير الأيسر مع «نيوكاسل» في 16 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم. ويعد ابن الـ26 عامًا أحد خريجي «أكاديمية ساوثامبتون» ولعب بألوان «القديسين» و«فولام» و«أستون فيلا» في إنجلترا.

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