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رسميا.. «نيوكاسل» يحسم أولى صفقاته للموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 08:00 مساء
رسميا.. «نيوكاسل» يحسم أولى صفقاته للموسم الجديد
مات تارجت. (الإنترنت)
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أعلن نادي «نيوكاسل يوناتيد» الإنجليزي، التعاقد رسميًا مع الظهير الأيسر لـ«أستون فيلا»، مات تارجت، لتكون الصفقة الأولى للفريق استعدادًا للموسم المقبل (2022-2023).

ووقع تارجت، الذي لعب في النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا من «أستون فيلا» مع «نيوكاسل» لمدة 4 مواسم مقبلة. ولم يعلن النادي قيمة الصفقة التي أشارت الصحافة الإنجليزية إلى بلوغها 15 مليون جنيه استرليني.

وشارك الظهير الأيسر مع «نيوكاسل» في 16 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم. ويعد ابن الـ26 عامًا أحد خريجي «أكاديمية ساوثامبتون» ولعب بألوان «القديسين» و«فولام» و«أستون فيلا» في إنجلترا.

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قرار لم يكن سهلًا
وقال تارجت، وفقًا للموقع الرسمي لنادي «نيوكاسل»: «وقعت على عقد لمدة 4 سنوات مع نيوكاسل. القرار لم يكن سهلًا بالنسبة لي، خاصة بعد فترة الإعارة، ولكن الأجواء والدعم الذي وجدته من زملائي والجهاز الفني والجمهور ساعدني على اتخاذ القرار».

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