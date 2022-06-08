فالبوينا يتحدث عن بنزيما بشأن قضية «الفيديو الجنسي»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد لاعب وسط منتخب فرنسا السابق في كرة القدم، ماتيو فالبوينا، أنه مستعد لطي الصفحة، بعد قرار مواطنه كريم بنزيما إسقاط الاستئناف الذي كان تقدم به بشأن قضية الشريط الجنسي.

وأسقط مهاجم «ريال مدريد» الإسباني والمنتخب الفرنسي، السبت الماضي، استئنافًا ضد الحكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 75 ألف يورو، صدر في نوفمبر الماضي، بتهمة التواطؤ في محاولة لابتزاز فالبوينا بشريط جنسي العام 2015.

وقال فالبوينا (37 عامًا) في حديث مع إذاعة «أر أم سي سبورتس»، وفقًا لـ«فرانس برس»: «فكرة التنازل عن الاستئناف تعني الكثير من الأشياء في رأيي».

بعد أن تقدم بالاستئناف بداية، كان بنزيما سيحاكم مرة ثانية في 30 يونيو والأول من يوليو أمام محكمة الاستئناف في فرساي، قبل أن يسقط الاستنئاف ليل الجمعة السبت.

فصل ينتهي

وتابع لاعب «أولمبياكوس» اليوناني الحالي: «إنه فصل ينتهي. تعبت أيضًا من كل ذلك وعانيت كثيرًا. لقد عوقبت كثيرًا على المستوى الرياضي وانتهى هذا الفصل أخيرًا. لا أشعر بأي ضغينة على الإطلاق ودائمًا قلت ما توجب عليّ قوله. كانت أوقاتًا عصيبة تمكنت من التعافي منها. الآن كل يمشي في طريقه».

بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية

وأكد فالبوينا أن مواطنه يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد قيادته «ريال مدريد» إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي هذا العام: «لن أكون صريحًا ربما إذا قلت إنه لا يستحق الكرة الذهبية. نعم، إنه يستحقها».

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كان بنزيما واحدًا من خمسة أشخاص حوكموا في محاولة ابتزاز فالبوينا بمقطع فيديو جنسي سُرق من هاتفه. ولم يتهم بالوقوف وراء محاولة الابتزاز، ولكن بالتآمر مع المبتزين المشتبه بهم من خلال تشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال لهم.

واستبعد اللاعبان عن المنتخب منذ العام 2015 بسبب هذه القضية وحرما من التتويج معه بكأس العالم 2018، قبل أن يعود بنزيما إلى صفوفه الصيف الماضي قبل كأس أوروبا.