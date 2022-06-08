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نادال يبدأ علاجا جديدا بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 07:01 مساء
نادال يبدأ علاجا جديدا بعد التتويج بـ«رولان غاروس»
الإسباني رافايل نادال يحمل كأس بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، بعد فوزه على النروجي كاسبر رود وتتويجه باللقب للمرة الـ 14 في مسيرته (ا ف ب)
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بدأ الإسباني رافايل نادال، المتوج أخيرًا ببطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، للمرة الرابعة عشرة في مسيرته، علاجًا جديدًا للتخلص من آلام يعاني منها في قدمه اليسرى، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم نادال، اليوم الأربعاء، وفقا لـ«فرانس برس» إن المصنف رابعًا عالميًا خضع للعلاج بالذبذبات الراديوية، في عيادة في برشلونة مما يخدر الأعصاب في منطقة الإصابة التي يعاني منها.

متلازمة مولر-فايس
وعانى نادال الذي رفع عدد ألقابه في الـ«غراند سلام» إلى 22 لسنوات من متلازمة مولر-فايس، وهو مرض تنكسي وغير قابل للشفاء يتميز بتشوه أحد عظام القدم.

وكشف «الماتادور» الإسباني أنه اضطر لخوض نهائي بطولة فرنسا أمام النروجي كاسبر رود (فاز نادال 6-3 و6-3 و6-صفر) بقدم مخدرة، لكنه غير مستعد لخوض هذه التجربة المؤلمة مجددًا.

نادل يحسم مشاركته في ويمبلدون
وعن إمكانية مشاركته في بطولة ويمبلدون الإنجليزية: «سأكون هناك إذا سمح لي جسدي. ويمبلدون أولوية، بطولات غراند سلام هي أولوية. خوضها مع مضادات الالتهابات، نعم. مع حقن التخدير، لا».

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وأضاف المتحدث، وفقًا لـ«فرانس برس» أن نادال متواجد في منزله في مايوركا؛ حيث سيقيم ثلاثة أو أربعة أيام مع نشاط بدني عادي، من أجل الحفاظ على لياقته.

وأضاف: «إذا كان تطور العلاج إيجابيًا، فسوف يستأنف التدريب في الملاعب، واختتم أنه لا يستبعد أن يخضع نادال لعلاج ثانٍ حسب تطور الإصابة الأسبوع المقبل».

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