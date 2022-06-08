وفاة ملاكم جنوب أفريقي بعد إصابته بنزيف في المخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة، اليوم الأربعاء، وفاة ملاكم وزن الخفيف سيميسو بوثيليزي، جراء إصابته بنزيف في المخ خلال نزال مطلع الأسبوع في ديربان، وفقًا لـ«رويترز».

وخاض بوثيليزي نزالًا من عشر جولات أمام مواطنه سيفيسيل منتونجوا، يوم الأحد، لكن الحكم أوقف المباراة عندما بدا أن بوثيليزي يسدد اللكمات في الهواء ولا يرى منافسه.

ونقل على الفور إلى مستشفى ووضع في غيبوبة مستحثة طبيا بعد اكتشاف نزيف في المخ. لكنه تُوفي لاحقا.

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وأكد الاتحاد الجنوب أفريقي للملاكمة أنه سيجري تحقيقًا مستقلًا في ملابسات الحادث. وقال المدرب بيكي منجوميزولو إن بوثيليزي كان بصحة جيدة في الفترة التي سبقت المباراة.