مرض «بلاتر» يمنعه من الإدلاء بشهادته في قضية فساد

القاهرة - بوابة الوسط

توقفت جلسات محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا)، ميشيل بلاتيني اليوم الأربعاء، في سويسرا بشأن اتهامات فساد مزعومة.

وقال «بلاتر»، إنه مريض لدرجة تمنعه من الإدلاء بشهادته. ويتهم الادعاء السويسري الرجلين، بترتيب دفع مليوني فرنك سويسري (2.08 مليون دولار) بشكل غير قانوني في العام 2011. وينفي بلاتر وبلاتيني ارتكاب أي أخطاء، وفقا لـ«رويترز».

توقف جلسة الاستماع

وأوضح بلاتر، الذي بدا واهنا خلال جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية الاتحادية في بيلينزونا، أنه لم يتمكن من مخاطبة المحكمة بسبب آلام في الصدر. موضحًا المسؤول السابق البالغ عمره 86 عاما للمحكمة بصوت هامس «الألم سيعود وأجد صعوبة في التنفس». وسمح له القضاة بالإدلاء بشهادته غدًا الخميس.

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فشل في رفض الدعوى

وفي وقت سابق، فشل محامو بلاتر وبلاتيني في تحويل المحاكمة إلى محكمة محلية أو رفض الدعوى المدنية التي رفعها الفيفا ضد بلاتر وبلاتيني لاستعادة مليوني فرنك.

وقال محامي بلاتيني للمحكمة، دومينيك نيلين: «يجري نظر هذه القضية في المكان الخاطئ»، مضيفًا أن جلسات المحاكمة الاتحادية يجب أن تكون مخصصة للقضايا الدولية الكبيرة. ورفض القضاة هذه الحجة، وسمحوا أيضًا للفيفا بالاستمرار في أن يكون طرفًا في القضية.