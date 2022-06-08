رسميا.. توتنهام يتعاقد مع حارس ساوثامبتون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي التعاقد مع الحارس فريزر فورستر، قادما من ساوثامبتون حتى 2024.

وقال «توتنهام» في بيان، عبر موقعه الرسمي، وفقًا لـ«رويترز»: «وقع الحارس المخضرم على عقد حتى 2024، وسينضم إلى النادي في الأول من يوليو بعد انتهاء عقده مع ساوثامبتون».

وانتهى عقد الحارس البالغ عمره 34 عامًا مع ساوثامبتون بعد أن خاض معه 134 مباراة وحافظ على شباكه نظيفة 42 مرة منذ انتقاله من سيلتيك الإسكتلندي في 2014.

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الحارس الثاني

وسيكون فورستر، الذي خاض ست مباريات مع منتخب إنجلترا، الحارس الثاني في توتنهام بعد هوجو لوريس.

واحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري بقيادة المدرب أنطونيو كونتي الموسم الماضي ليضمن اللعب في دوري الأبطال رغم بداية صعبة للموسم.