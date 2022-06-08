وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير الشباب والرياضة في مصر، الدكتور أشرف صبحي اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان الوزارة، رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت» إسلام قرطام، ونائبه بليغ أبوعايد؛ لمناقشة عدد من الملفات.

عرض الاجتماع الاستعدادات المتعلقة ببطولة الجمهورية المؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها بنادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة 2-3 يوليو المقبل بمشاركة 300 لاعب ولاعبة ضمن الاحتفالات بثورة 30 يونيو، وكذا الترتيبات المتعلقة بتنظيم بطولة عالمية في العاصمة الإدارية «Elfit»، والتي من المتوقع بعد نجاح بطولة العام الماضي أن يرتفع عدد المشاركين بها ليصل إلى 800 لاعب ولاعبة، يمثلون 50 دولة من مختلف دول العالم.

واتفق الوزير مع اتحاد رياضات الشارع واللياقة على دراسة تنفيذ مهرجان اللياقة التنافسية «إيجي فيت»، يتضمن تدريبات ومنافسات شيقة تجذب اهتمام الأطفال والشباب داخل الأندية ومراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بنشر ثقافة الممارسة الرياضية.

تعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية

كما جرى الكشف عن قيام اتحاد «ستريت وورك أوت» بالتعاون مع اتحاد الرياضة المدرسية بتنظيم أكبر بطولة للرياضة المدرسية بمشاركة 1000 طالب على مستوى الجمهورية ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، فضلاً عن تنفيذ بطولة الجامعات للياقة التنافسية في ديسمبر المقبل، وبطولة أخرى لرياضات الشارع بالتنسيق مع اتحاد الجامعات.

أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية المشروعات والأنشطة الرياضية التي يقدمها اتحاد «رياضات الشارع واللياقة» على مستوى جميع المحافظات، ومساندة الوزارة للاتحاد في تنفيذ رؤيته نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والعمل على تحسين اللياقة البدنية للنشء والشباب، وذلك تماشياً مع رؤية واستراتيجة الوزارة.

ووجه وزير الشباب والرياضة بعقد لقاء يجمع مسؤولي الاتحاد مع اللجنة العلمية بالوزارة؛ لعرض كل ما جرى طرحه بالاجتماع، والاتفاق على آليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالأنشطة الرياضية المتنوعة التي يقوم الاتحاد بتنفيذها على مستوى جميع المحافظات.

رياضات الشارع واللياقة التنافسية

من جانبه، قدم رئيس اتحاد رياضات الشارع واللياقة التنافسية إسلام قرطام الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل ومساندته الدائمة للاتحاد، مشيرًا إلى سعى الاتحاد إلى حق الجميع في الانتفاع بالتربية البدنية، والأنشطة الرياضية، والتشجيع على ممارسة الرياضة في البيت والشارع والنادى ومركز الشباب وفى أي مكان.

لفت إلى نجاح الاتحاد في بناء قاعدة كبيرة من اللاعبين، وتنظيم العديد من البطولات الدولية والمحلية، مشيرًا إلى أن مصر ستشارك ببعثة كبيرة في بطولة العالم في أغسطس المقبل ولأول مرة تشارك فتاة مصرية ضمن البعثة، بالإضافة الي مشاركة الحكم الدولي مصعب سرحان بالبطولة.

جانب من المنافسات والألعاب. (خاص - بوابة الوسط)

جانب من المنافسات والألعاب. (خاص - بوابة الوسط)

جانب من المنافسات والألعاب. (خاص - بوابة الوسط)

صبحي مع قرطام خلال الاجتماع. (خاص - بوابة الوسط)

جانب من المنافسات والألعاب. (خاص - بوابة الوسط)

جانب من المنافسات والألعاب. (خاص - بوابة الوسط)

جانب من المنافسات والألعاب. (خاص - بوابة الوسط)

جانب من المنافسات والألعاب. (خاص - بوابة الوسط)

جانب من المنافسات والألعاب. (خاص - بوابة الوسط)

جانب من المنافسات والألعاب. (خاص - بوابة الوسط)