مودريتش باق مع ريال مدريد حتى 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ريال مدريد، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش حتى يونيو 2023.

ويلعب مودريتش، البالغ عمره 36 عاما والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2018، مع ريال مدريد منذ 2012، بحسب «رويترز».

مودريتش شارك مع ريال مدريد في 436 مباراة، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 73، وحقق 20 لقبا.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر «تويتر»، صورا من توقيع لوكا مودريتش على عقده الجديد مع الفريق، في سانتياغو برنابيو، رفقة رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

وأكدت تقارير إخبارية، أن لوكا مودريتش تلقى إذنا من منتخب بلاده الكرواتي للعودة لإسبانيا وتوقيع العقود في سانتياغو برنابيو بحضور عدد من الضيوف فقط ودون تواجد مكثف لوسائل الإعلام.

كان مودريتش قد انتقل إلى ريال مدريد العام 2012 قادما من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وقادهم لتحقيق دوري أبطال أوروبا 5 مرات و3 بطولات دوري وكأس ملك إسبانيا، و4 بطولات لكأس العالم للأندية، ومثلها لبطولة كأس السوبر الإسباني، إضافة إلى 3 بطولات لكأس السوبر الأوروبي.