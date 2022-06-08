بعد إقصائها الإمارات.. أستراليا تواجه بيرو في ملحق المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

ستلاقي أستراليا، بيرو في الملحق الدولي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم، 13 يونيو الجاري، وذلك بعد تغلبها على الإمارات بهدفين لهدف أمس الثلاثاء.

وتقدمت أستراليا بواسطة جاكسون آيرفاين في مطلع الشوط الثاني (53)، وعادلت الإمارات بواسطة كايو كانيدو بعدها بأربع دقائق، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأستراليا التي سجل لها أيدن هروستيك هدف الفوز قبل نهاية المباراة بست دقائق، حسب وكالة «فرانس برس».

وسينضم الفائز من أستراليا والبيرو إلى النهائيات ضمن منافسات المجموعة الثانية المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.