مدرب ويلز يهدد «بيل» بالاستبعاد من كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب ويلز، روبرت بيدج، اليوم الثلاثاء، إن القائد غاريث بيل يحتاج للعب بانتظام على صعيد الأندية الموسم المقبل، إذا أراد قيادة الفريق في أول مشاركة في كأس العالم لكرة القدم منذ 64 عامًا.

وقاد بيل البالغ من العمر 32 عامًا ويلز إلى التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ العام 1958 عندما فاز الفريق على أوكرانيا 1-صفر، في مباراة فاصلة في كارديف يوم الأحد الماضي، لكنه بلا نادٍ حاليًا بعد رحيله عن «ريال مدريد»، الذي شارك معه لوقت محدود بسبب الإصابة.

رسالة تهديد

وأوضح في مؤتمر صحفي، وفقًا لـ«رويترز»: «إنه بيل يفهم ما يحتاج لفعله.. مشاكل غاريث في الماضي كانت عندما لا يلعب أسبوعيًا. عندما شارك في مباراة روسيا البيضاء لم يكن لائقًا تمامًا وتعرض لإصابة طفيفة في ربلة الساق».

لا أعلم ما يفعله

وتابع: «لذلك فهو يفهم تمامًا ضرورة مشاركته بانتظام في المباريات. ستكون هذه خطته. أنا لا أكذب عندما أقول إنني لا أملك أدنى فكرة عما يفعله. لم نتحدث بعد».

وأضاف بيدج، عشية مواجهة هولندا في كارديف في دوري الأمم الأوروبية غدًا الأربعاء: «الأمر يرجع له ولعائلته ليقرروا ما هو الأفضل له لجعله في الحالة الذهنية المناسبة لشهر نوفمبر (موعد انطلاق كأس العالم)».

إنه محترف للغاية

وأوضح: «سيكون الأمر بسيطًا. قد يكون على المدى القصير مثل ذلك. لقد عمل بجدية طوال مسيرته. إنه محترف للغاية وقد حصل على حق قيادة بلدنا في كأس العالم. كل ما سيفعله من الآن وحتى ذلك الحين مهم حقًا، خاصة فيما يتعلق بوضع نفسه في أفضل حالة بدنية».

وخاض بيل 20 دقيقة فقط مع «ريال مدريد» منذ الفوز في قبل النهائي في ملحق تصفيات كأس العالم على النمسا في مارس الماضين والفوز على أوكرانيا يوم الأحد الماضي، حيث بدلت ركلته الحرة اتجاهها لتسكن الشباك ليضمن الفوز لويلز 1-صفر.

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