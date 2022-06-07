بعد انسحابه من «رولان غاروس».. زفيريف يخضع لجراحة في أربطة الكاحل

القاهرة - بوابة الوسط

خضع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا، لجراحة في أربطة الكاحل الأيمن اليوم الثلاثاء، بعد أن اضطر للانسحاب من مباراة الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس»، أمام رافائيل نادال الذي نال 22 لقبا كبيرا الأسبوع الماضي.

وكان زفيريف يتأخر بنتيجة (7-6 و6-6) أمام نادال عندما التوى كاحله ليصرخ من شدة الألم. وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يقاتل من أجل الحصول على لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى وكان سيصبح المصنف الأول عالميا لو نجح في سعيه.

وقال زفيريف عبر «انستغرام»، مع صورة له وهو جالس على سرير في المستشفى، وفقا لـ«رويترز»: «سأصل الأسبوع المقبل إلى المركز الثاني عالميا، لكنني اضطررت هذا الصباح للخضوع لجراحة».

تمزق في الأربطة الجانبية الثلاثة

وأوضح: «بعد إجراء مزيد من الفحوصات في ألمانيا، تلقينا تأكيدا على أن الأربطة الجانبية الثلاثة في كاحلي الأيمن تعرضت لتمزق.. للعودة إلى المنافسة في أسرع وقت ممكن، ولضمان شفاء جميع الأربطة بشكل صحيح واستعادة الاستقرار الكامل في كاحلي، كانت الجراحة هي الخيار الأفضل.. بدأت إعادة التأهيل الآن وسأفعل كل شيء لأعود أقوى من أي وقت مضى!».

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وقال ميشا شقيق ألكسندر زفيريف لصحيفة «بيلد» الألمانية إنه من غير الوارد بالنسبة للاعب البالغ من العمر 25 عاما المشاركة في بطولة ويمبلدون حيث من المقرر أن تقام ثالث البطولات الأربع الكبرى على الملاعب العشبية في الفترة من 27 يونيو الجاري وحتى 10 يوليو المقبل، كما أنه من المحتمل غيابه من 6-8 أسابيع.