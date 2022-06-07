بسبب «التحية النازية».. اعتقال مشجعين بريطانيين في «ميونيخ»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة مدينة ميونيخ الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على عدد من مشجعي المنتخب الإنجليزي، بعد أدائهم التحية النازية، وإلحاق أضرار بغرفة فندقية، قبل مواجهة المنتخب الألماني ونظيره الإنجليزي في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، وفقًا لـ«الرياضية» أنه تم إلقاء القبض على 8 مشجعين، أمس الإثنين، أغلبهم في منطقة وسط مدينة ميونيخ، رغم أنهم أكدوا اعتزامهم تحسين صورتهم تحديدًا في أعقاب المشاهد السيئة، التي ظهرت في ملعب «ويمبلي» في نهائي بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وقبض على ثلاثة منهم لأدائهم التحية النازية، بينما ذكرت الشرطة أن أحد الجماهير تسبب في أضرار تقدر بـ2140 دولارًا، بعد ما أشعل أحد الألعاب النارية في غرفته بأحد الفنادق.

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وتم القبض على 4 أشخاص آخرين بسبب وقائع أخرى تتضمن إهانة ضباط شرطة، والتبول في الشارع.