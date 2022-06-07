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الاتحاد السلوفاكي يطيح مدرب المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 08:44 مساء
الاتحاد السلوفاكي يطيح مدرب المنتخب
سلوفاكيا تعلن إقالة مدرب المنتخب، ستيفان تاركوفيتش. (الإنترنت)
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قرر الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة ستيفان تاركوفيتش، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، من منصبه، بعد 24 ساعة من الخسارة أمام كازاخستان في دوري الأمم الأوروبي.

وأعلن اتحاد الكرة السلوفاكي، أنه سيختار خليفة تاركوفيتش في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وسيتولى المدربان المساعدان صامويل سلوفاك وماريك مينتال، المهمة بشكل موقت خلال المواجهة أمام أذربيجان، الجمعة، وأمام كازاخستان، الإثنين المقبل.

وخسر المنتخب السلوفاكي المصنف 45 على العالم، أمام ضيفه منتخب كازاخستان المصنف 125 على العالم، بهدف دون رد في الجولة الثانية من المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية، أمس الإثنين.

سلوفاكيا في المركز الثاني
ويحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط متأخرًا عن منتخب كازاخستان المتصدر بـ6 نقاط، علمًا بأن صاحب المركز الأول في المستويات الدنيا يحصل على بطاقة الترقي.

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وتولى تاركوفيتش تدريب منتخب سلوفاكيا بعقد دائم في ديسمبر 2020 بعدما قاد الفريق للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية على التوالي.

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