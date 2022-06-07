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«ريال مدريد» يحسم صفقة تشواميني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 08:26 مساء
«ريال مدريد» يحسم صفقة تشواميني
الفرنسي أوريليان تشواميني بقميص فريق موناكو خلال مباراته أمام ليل في 6 مايو 2022 (ا ف ب)
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي «ريال مدريد» الإسباني، نجحت في حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني، لاعب وسط فريق «موناكو»، بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين جميع الأطراف.

وقالت «ماركا» الإسبانية و«ذي أثلتيك» البريطانية، وفقًا لـ«فرانس برس» إن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي بينهما، فيما أكدت قناة «آر إم سي» أن قيمة الصفقة تقدر بـ80 مليون يورو، إضافة إلى 20 مليونًا مكافآت.

ثاني لاعب ينضم لـ«الملكي»
وبات تشواميني (22 عامًا) ثاني لاعب ينضم إلى النادي الملكي بعد المدافع الألماني أنتونيو روديغر القادم من «تشيلسي» الإنجليزي. وفضَّل اللاعب الفرنسي الانضمام إلى أبطال أوروبا بدلًا عن الانتقال إلى «باريس سان جيرمان» بطل فرنسا، الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.

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موهبة «موناكو»
وتفجرت موهبة لاعب الوسط مع «موناكو» بعد انتقاله إلى صفوفه مقابل 20 مليون يورو في يناير 2020 قادمًا من «بوردو»، ومع المنتخب الفرنسي الذي خاض معه 10 مباريات وسجل هدفًا.

وشارك تشواميني أساسيًا في المباراتين الأخيرتين لمنتخب «الديوك» ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي يحمل لقبها في الخسارة أمام الدنمارك 1-2 والتعادل مع كرواتيا 1-1.

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