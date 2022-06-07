Atwasat

بوغبا يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 07:10 مساء
بوغبا يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس
اللاعب الفرنسي بوغبا بقميص يوفنتوس الإيطالي. (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن العد التنازلي لانضمام بول بوغبا إلى فريق يوفنتوس الإيطالي من جديد، اقترب بقوة، بعد انفصاله الرسمي عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد نهاية عقده هذا الصيف.

وقالت جريدة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، وفقًا لـ«في الجول» أن بوغبا خضع للجزء الأول من الكشف الطبي مع يوفنتوس في أميركا حيث يقضي إجازته.

وأوضح التقرير، أنه من المقرر الإعلان عن الصفقة في يوليو المقبل، لأسباب تتعلق بميزانية السيدة العجوز، ولكن المفاوضات سارت بسلاسة مع ممثلي بوغبا بعد وفاة وكيله مينو رايولا.

قيمة الصفقة
وأشارت جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت» إلى أن يوفنتوس جهز عرضًا براتب 7.5 مليون يورو سنويًا للحصول على توقيع بول بوغبا.

- مانشستر يونايتد يعلن رحيل الفرنسي بوغبا
- بوغبا يغيب لنهاية العام بسبب الإصابة
- بالفيديو.. نقاش حاد بين والدة رابيو وعائلة بوغبا ومبابي بسبب هدف سويسرا الثالث في شباك فرنسا

ويدخل باريس سان جيرمان في منافسة لضم اللاعب بعدما قدم عرضًا للاعب وصل إلى 15 مليون يورو سنويًا. وشارك بوغبا مع مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم في 27 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة 9 أهداف. وفاز بعد عودته إلى يونايتد بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا

نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا
تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية
طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ

طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار

نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من ...
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»

تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»

توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضربة موجعة لمنتخب مصر بغياب النجم محمد صلاح
ضربة موجعة لمنتخب مصر بغياب النجم محمد صلاح
مدرب مصر: محمد صلاح أصر على اللعب أمام غينيا رغم الإصابة
مدرب مصر: محمد صلاح أصر على اللعب أمام غينيا رغم الإصابة
فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية
فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية
بعد ضياع حلم المونديال.. مدرب أوكرانيا يرفض انتقاد اللاعبين
بعد ضياع حلم المونديال.. مدرب أوكرانيا يرفض انتقاد اللاعبين
«لوكاكو» يغيب عن مواجهة بولندا بسبب إصابة في الكاحل
«لوكاكو» يغيب عن مواجهة بولندا بسبب إصابة في الكاحل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة...
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى ......
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل...
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس
شاهد.. احتفال مشجعي ميلان في ميدان الشهداء بطرابلس...
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت ......
المزيد
بوغبا يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس
بوغبا يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس...
مبابي يتصدر الأعلى قيمة بين لاعبي العالم.. ومركز صادم لمحمد صلاح
مبابي يتصدر الأعلى قيمة بين لاعبي العالم.. ومركز صادم لمحمد ......
دوري الأمم الأوروبية.. ألمانيا تواجه إنجلترا بـ«قمصان السيدات»
دوري الأمم الأوروبية.. ألمانيا تواجه إنجلترا بـ«قمصان ......
«لوكاكو» يغيب عن مواجهة بولندا بسبب إصابة في الكاحل
«لوكاكو» يغيب عن مواجهة بولندا بسبب إصابة في الكاحل...
بعد ضياع حلم المونديال.. مدرب أوكرانيا يرفض انتقاد اللاعبين
بعد ضياع حلم المونديال.. مدرب أوكرانيا يرفض انتقاد اللاعبين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط