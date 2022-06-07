بوغبا يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن العد التنازلي لانضمام بول بوغبا إلى فريق يوفنتوس الإيطالي من جديد، اقترب بقوة، بعد انفصاله الرسمي عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد نهاية عقده هذا الصيف.

وقالت جريدة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، وفقًا لـ«في الجول» أن بوغبا خضع للجزء الأول من الكشف الطبي مع يوفنتوس في أميركا حيث يقضي إجازته.

وأوضح التقرير، أنه من المقرر الإعلان عن الصفقة في يوليو المقبل، لأسباب تتعلق بميزانية السيدة العجوز، ولكن المفاوضات سارت بسلاسة مع ممثلي بوغبا بعد وفاة وكيله مينو رايولا.

قيمة الصفقة

وأشارت جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت» إلى أن يوفنتوس جهز عرضًا براتب 7.5 مليون يورو سنويًا للحصول على توقيع بول بوغبا.

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ويدخل باريس سان جيرمان في منافسة لضم اللاعب بعدما قدم عرضًا للاعب وصل إلى 15 مليون يورو سنويًا. وشارك بوغبا مع مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم في 27 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة 9 أهداف. وفاز بعد عودته إلى يونايتد بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.