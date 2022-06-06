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فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 11:08 مساء
فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية
منتخب كرواتيا يفرض التعادل على حامل اللقب ضيفه المنتخب الفرنسي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. (الإنترنت)
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نجح المنتخب الكرواتي في فرض التعادل الإيجابي مع ضيفه الفرنسي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتقدم المنتخب الفرنسي عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة (52)، قبل أن يدرك أندريه كراماريتش التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة (83) من ضربة جزاء.

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وحصد كلا المنتخبين أول نقطة في مشوارهما بالمجموعة، بعدما خسرت فرنسا في الجولة الأولى أمام الدنمارك 1/2، وخسرت كرواتيا صفر /3 أمام النمسا في الجولة ذاتها.

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