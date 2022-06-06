كوريا الجنوبية تفوز على تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق منتخب كوريا الجنوبية، الفوز على ضيفه منتخب تشيلي، بثنائية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الإثنين، ضمن استعدادات المنتخب الآسيوي للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر 2022.

ومنح هوانغ هي-تشان كوريا الجنوبية أفضل منذ البداية بهدف رائع في الدقيقة 12. وتضرر منتخب تشيلي بشدة بعد طرد أليكس إيباكاش بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم تفوقه العددي بدا أن الفريق صاحب الضيافة لن ينجح في إضافة أي أهداف أخرى، حيث سدد سون هيونغ-مين في الشباك الجانبية قبل 20 دقيقة من النهاية.

لكن مهاجم «توتنهام هوتسبير» سدد ركلة حرة في الدقيقة 91 خدعت الحارس ليحتفل بمشاركته رقم 100 مع منتخب بلاده بطريقة رائعة.

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