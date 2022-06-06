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كوريا الجنوبية تفوز على تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 06:01 مساء
كوريا الجنوبية تفوز على تشيلي
هوانغ وسون يهزان الشباك في انتصار كوريا الجنوبية بنتيجة (2-صفر) على 10 لاعبين من تشيلي وديا. (الإنترنت)
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حقق منتخب كوريا الجنوبية، الفوز على ضيفه منتخب تشيلي، بثنائية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الإثنين، ضمن استعدادات المنتخب الآسيوي للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر 2022.

ومنح هوانغ هي-تشان كوريا الجنوبية أفضل منذ البداية بهدف رائع في الدقيقة 12. وتضرر منتخب تشيلي بشدة بعد طرد أليكس إيباكاش بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم تفوقه العددي بدا أن الفريق صاحب الضيافة لن ينجح في إضافة أي أهداف أخرى، حيث سدد سون هيونغ-مين في الشباك الجانبية قبل 20 دقيقة من النهاية.

لكن مهاجم «توتنهام هوتسبير» سدد ركلة حرة في الدقيقة 91 خدعت الحارس ليحتفل بمشاركته رقم 100 مع منتخب بلاده بطريقة رائعة.

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المشاركة في كأس العالم للمرة العاشرة
وخسر منتخب كوريا الجنوبية، الذي سيشارك في كأس العالم للمرة العاشرة على التوالي عندما تنطلق النهائيات في نوفمبر، بنتيجة 1-5 أمام البرازيل يوم الخميس، لكنه هيمن على معظم فترات مباراة اليوم أمام تشيلي في ملعب كأس العالم في دايغو.

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