نيمار يقود البرازيل للفوز على اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

قاد نيمار البرازيل، للفوز بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين، على اليابان في الملعب الوطني في طوكيو.

وسجل نيمار هدفاً من ركلة جزاء قبل 13 دقيقة، ليحرز هدفه 74 في 119 مباراة دولية بعد أن أحبط شويوتشي جوندا حارس اليابان عدة محاولات خطيرة لنيمار خلال اللقاء الذي أُقيم تحت الأمطار بحضور 63638 متفرجًا.

وأصبح لاعب «باريس سان جيرمان»، على بعد ثلاثة أهداف فقط من معادلة رقم الأسطورة بيليه القياسي في عدد الأهداف مع المنتخب الوطني على مر العصور.

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ويأتي هذا الانتصار بعد أن سحقت البرازيل منتخب كوريا الجنوبية 5-1 يوم الخميس، حيث يستعد فريق المدرب تيتي لكأس العالم 2022 المقررة في قطر في نوفمبر المقبل.