رسميا.. «ليفربول» يمدد عقد نجمه حتى 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «ليفربول» الإنجليزي، اليوم الإثنين، تجديد عقد نجمه الإنجليزي في خط الوسط، جيمس ميلنر، لموسم جديد مع الـ«ريدز».

وكتب «ليفربول»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسعدنا إعلان تمديد عقد جيمس ميلنر لموسم آخر مع ليفربول».

أرقامه مع «ليفربول»

وشارك ميلنر مع «ليفربول» في 39 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي، ولم يهز الشباك لكنه قدم 3 تمريرات حاسمة.

كما خاض ميلنر الذي كان عقده ينتهي في يونيو، 289 مباراة، سجل فيها 26 هدفًا منذ قدومه إلى ملعب «آنفيلد» من «مانشستر سيتي».

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وكان «ليفربول» يسعى إلى تحقيق رباعية تاريخية في موسم 2021-2022، لكنه خسر نهائي دوري الأبطال أمام «ريال مدريد» الإسباني، وحل ثانيًا في الدوري المحلي بفارق نقطة عن «مانشستر سيتي».