هالاند يهدي النرويج الفوز على السويد

القاهرة - بوابة الوسط

أهدى إرلينج هالاند النرويج الفوز بهدفين مقابل هدف، على السويد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدمت النرويج بهدف بعد احتساب ركلة جزاء بداعي وجود خطأ من مورتن تورسبي ضد إميل كرافت. ونفذ هالاند ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس روبن أولسن في الدقيقة 20.

وصنعت السويد محاولتين فقط على المرمى في أول 45 دقيقة عندما نفذ المهاجم إميل فورزبيرج ركلتين حرتين، لكن رغم تحسن الأداء في الشوط الثاني فشل الفريق في إدراك التعادل.

18 هدفا في 19 مباراة دولية

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 69 حيث أطلق تسديدة قوية منخفضة لتصبح النتيجة 2-صفر. ورفع إرلينج هالاند رصيده إلى 18 هدفا في 19 مباراة دولية.

وأهدر هالاند، الذي سينضم إلى مانشستر سيتي الموسم المقبل، فرصة لإضافة الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق لكنه خرج مستبدلا وشارك جوشوا كينج بدلا منه.

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وسجل أنطوني إيلانجا هدفا في الوقت بدل الضائع، لكنه جاء بشكل متأخر لمنتخب السويد.