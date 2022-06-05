ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من تسجيل خماسية تاريخية مع منتخب بلاده أمام إستونيا في مباراة ودية أُقيمت اليوم الأحد.

تقدم ليونيل ميسي للأرجنتين من علامة الجزاء مع الدقيقة التاسعة. وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة من بابو جوميز وتسديدة قوية على يمين الحارس.

وعاد ميسي ليوقع على الهاتريك في الدقيقة (47) بعد عرضية من مولينا وتسديدة من لمسة واحدة سكنت الشباك. وأضاف قائد الأرجنتين الهدف الرابع في الدقيقة (71) بعد استغلال لغفلة دفاعية من إستونيا ليراوغ الحارس ويسجل. واختتم نجم باريس سان جيرمان حفلة أهدافه بالهدف الخامس في الدقيقة (76).

- منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي «فيناليسيما»

- بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي