نادال يقر أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب بعد التتويج بـ«رولان غاروس»

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ الإسباني رافايل نادال، اليوم الأحد، عقب تتويجه بلقبه الرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، أنه لا يستطيع الاستمرار في اللعب مع الألم الذي يعاني منه في قدمه وأنه لا ينوي محاولة القيام بذلك إذا لم يجر العثور على حلٍ دائم.

لا يمكنني متابعة اللعب

وقال صاحب 22 لقبًا كبيرًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد فوزه، وفقًا لـ«فرانس برس»: «كما قلت بالفعل، في الظروف الحالية، لا يمكنني ولا أريد متابعة اللعب».

وأوضح الإسباني رافايل نادال، أنه خضع خلال البطولة لعدة حقن قبل كل مباراة للحد من الآلام.

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نادال يعزز أرقامه

وعزز الإسباني رافايل نادال، رقمه القياسي وأحرز لقبه 14 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز (6-3 و6-3 و6-صفر) على النرويجي كاسبر رود في النهائي في باريس، اليوم الأحد.

وبات نادال يملك 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، ويتقدم بلقبين على أقرب منافسيه في هذا الرقم القياسي.