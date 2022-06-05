وفاة متسابق فرنسي في سباق للدراجات النارية

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي متسابق الدراجات النارية ذات المقعد الجانبي أوليفييه لافوريل، متأثرًا بجروحه يوم السبت، في سباق آيل أوف مان تي.تي، ليصبح ثاني متسابق يفارق الحياة في نسخة هذا العام.

وقال منظمون، وفقًا لـ«رويترز» إن المتسابق الفرنسي (35 عامًا) تُوفي في حادث في اللفة الأولى في أول سباق لهذا النوع من الدراجات. وتوقف السباق ولم يستكمل بعد الحادث.

وفاة مارك بورسلو

وشارك لافوريل لأول مرة في سباقات تي.تي مرافقًا لمواطنه سيزار شانيل الذي نقل جوًا إلى مستشفى في ليفربول في حالة حرجة.

وتُوفي المتسابق البريطاني مارك بورسلو (29 عامًا) في تصفيات السباق يوم الأربعاء بعد حادث.

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توقف لمدة عامين

وأقيم السباق هذا العام بعد توقف لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا وهي أطول فترة توقف منذ الحرب العالمية الثانية.

ويقام السباق في الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا منذ 1907 ويعد من بين أخطر السباقات في رياضة المحركات إذ شهد وفاة 262 مشاركا.