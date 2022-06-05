إسبانيا ضيف ثقيل على التشيك في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

يحل منتخب إسبانيا ضيفًا على نظيره التشيكي، اليوم الأحد، بملعب جينيف، في ثاني جولات المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ويسعى منتخب التشيك لمواصلة الانتصارات، وصدارة المجموعة، بعدما فاز على سويسرا (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب «إدين أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، يخوض منتخب إسبانيا مباراته ضد التشيك، بهدف الانتصار، وتحقيق الفوز الأول في البطولة هذه النسخة، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام نظيره البرتغال.

وتصدر منتخب التشيك ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مستفيدًا من تعادل إسبانيا ضد البرتغال، وتواجد الماتدور الإسباني في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بينما تواجد منتخب البرتغال في المركز الثالث بالرصيد ذاته، بينما حل فريق سويسرا في المركز الرابع والأخير.