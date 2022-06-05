350 مليون إسترليني تحت أمر تصرف أنشيلوتي في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

كشف نادي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا عن ميزانية ضخمة لدعم مسيرة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي في الصيف المقبل استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وأكد موقع جول العالمي، أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، ستوفر 350 مليون إسترليني، لإنفاقها في صيف 2022، وذلك بفضل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وبيع عدد من اللاعبين، ورحيل آخرين من أصحاب الرواتب المرتفعة.

وأضاف الموقع الشهير: «التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع خفض الرواتب، والتكاليف الداخلية لنادي ريال مدريد، بسبب وباء كورونا، وبيع عدد من اللاعبين، ورحيل آخرين من أصحاب الرواتب المرتفعة، سينعش خزينة الملكي بمبالغ باهظة تمكنه من إجراء نافذة انتقالات قوية، للمنافسة على كافة المسابقات الموسم المقبل».

وأكمل: «ريال مدريد أنهى تعاقده مع الدولي الألماني أنطونيو روديغير، ويفاضل بين رافائيل لياو، وسيرجي غنابري، لدعم مركز الجناح الأيمن».

ويستعد الريال لزيادة عدد من رواتب أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تتويج «الميرينغي»، بلقبي «الليغا» ودوري أبطال أوروبا، وعلى رأسهم إيدير ميليتاو، وفينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.