كارلوس تيفيز يعلن اعتزال الكرة بسبب والده

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مهاجم «مانشستر سيتي»، و«يونايتد» السابق، كارلوس تيفيز، اعتزاله كرة القدم، وذلك بعدما قال الأرجنتيني إنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في اللعب، بعد وفاة والده العام الماضي.

وكشف تيفيز أنه رفض عروضًا لإطالة أمد مسيرته المليئة بالبطولات، والمثيرة للجدل، من الولايات المتحدة، حيث أنهى وقته في كرة القدم رسميًا عن عمر يناهز 38 عامًا، ولعب آخر مرة مع «بوكا جونيورز»، قبل أن يغادر نادي طفولته في يونيو من العام الماضي، بحسب «رويترز».

وأكد تيفيز أنه توقف عن اللعب، بعد أن فقد معجبه الأول والده سيغوندو رايموندو، الذي توفي إثر مضاعفات فيروس «كورونا».

واختتم: «تقاعدت، تأكدت من هذا الأمر، قدموا لي عديد العروض، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لكن هذا كل شيء، أعطيت كل شيء لكرة القدم».