البولندية شفيونتيك تسحق الأميركية غوف في «رولان غاروس» للتنس وتناطح وليامز بـ35 فوزا

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، لقبها الثاني في بطولة «رولان غاروس» الفرنسية الكبرى في كرة المضرب.

يأتي هذا بفوز البولندية إيغا شفيونتيك الساحق، اليوم السبت، على الأميركية اليافعة كوكو غوف (6-1) و(6-3) في ساعة و8 دقائق، بحسب «فرانس برس».

ورفعت شفيونتيك (21 عامًا)، المتوجة في «رولان غاروس» العام 2020، رصيدها إلى 35 فوزًا متتاليًا، معادلة رقم الأميركية فينوس وليامز الأفضل في الألفية الثالثة، ومحرزة لقبها التاسع في مسيرتها، والسادس تواليًا هذه السنة بعد الدوحة، إنديان ويلز، ميامي، شتوتغارت وروما.