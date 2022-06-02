بعد الخسارة أمام الأرجنتين.. مانشيني يعد بثورة تغيير في المنتخب الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد المدير الفني لمنتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، بالتغيير بعد أشهر من المعاناة في صفوف الأزوري، وصولا للهزيمة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على استاد ويمبلي في كأس فيناليسما.

وقال مانشيني لشبكة «سكاي سبورتس» اليوم الخميس، وفقا لـ«جول»: «هو أمر مؤسف بعد الفشل في التأهل لكأس العالم، ومباراة الليلة الماضية كانت متوازنة في بدايتها لكنهم تفوقوا علينا».

إيجاد فريق يمنح السعادة

وأوضح: «بعد هذه المباراة كنا نضع في اعتبارنا ضرورة تغيير الكثير من الأمور وسنقوم بذلك، علينا إيجاد اللاعبين، نشكل سويا فريقا سيعاني في البداية لكن في المستقبل سيكون قادرا على منحنا السعادة».. نعاني بشدة في تسجيل الأهداف حاليا وعلينا أن نعمل كثيرا وأن نضع في اعتبارنا أن الأمر لن يكون سهلا وأنه سيستغرق وقتا (لتجاوز المشاكل)».

التعثر في تسجيل الأهداف

وأكد مانشيني: «بعد كأس الأمم الأوروبية تعثرنا في تسجيل الأهداف وعلينا إيجاد حلول في هذا الشق وأن نحاول الإسراع، لكن الأمر لن يكون سهلا أن نشكل فريقا يمنحنا الرضا على المدى القصير حتى لو تواجد بعض اللاعبين الجيدين، علينا أن نقلل الأخطاء بأقصى قدر ممكن».

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واختتم «مانشيني»: «لدي تفاؤل، أحب العمل والتدريب، حقيقي إننا خسرنا أمام منتخب الأرجنتين الرائع، لكن علينا أن ندرك أننا سنمر بمثل هذه اللحظات وعلينا التأكد من أن اللاعبين الشباب يتعلمون سريعا».

ويلتقي منتخب إيطاليا مع ألمانيا يوم السبت المقبل، ثم يواجه الماكينات مجددا يوم 14 يونيو، وبين هاتين المباراتين يلتقي الأزوري مع المجر وإنجلترا.