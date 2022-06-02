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اليابان تحقق فوزا كبيرا على باراغواي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 يونيو 2022, 06:32 مساء
اليابان تحقق فوزا كبيرا على باراغواي
لاعب وسط اليابان كاورو ميتوما (يمين) يحتفل بعد التسجيل في مرمى الباراغواي.(ا ف ب)
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 حققت اليابان التي تستعد لخوض مونديال 2022 فوزا كبيرا على باراغواي 4-1، اليوم الخميس في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

وافتتح تاكوما أسانو، مهاجم بوخوم الألماني، التسجيل للساموراي الأزرق (36). وعزّز دايتشي كامادا، المتوج مع أينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، النتيجة قبل الاستراحة (42).

وفي الشوط الثاني، أضاف اليابانيون هدفين عبر كاورو ميتوما (60) وأو تاناكا (85)، بعدما قلصت الباراغواي الفارق عبر درليس غونساليس (59).

اليابان × البرازيل
ويلتقي بطل آسيا أربع مرات مع البرازيل الإثنين المقبل، في الاستاد الأولمبي في طوكيو، باحثا عن تحقيق أول فوز على سيليساو في مباراة دولية.

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ووقعت اليابان في مجموعة صعبة ضمن مونديال 2022، إلى جانب ألمانيا وإسبانيا والفائز بين كوستاريكا ونيوزيلندا.

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