مانشستر يونايتد يؤكد رحيل خوان ماتا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، أن لاعب وسطه الإسباني المخضرم خوان ماتا، سيرحل عن صفوفه لينضم في ذلك إلى كل من بول بوجبا وجيسي لينجارد لدى انتهاء عقده في نهاية يونيو الجاري.

وقال يونايتد في بيان، وفقًا لـ«رويترز»: «شكرًا لك خوان على قضاء ثمانية أعوام من مسيرتك المهنية في يونايتد.. الكل في النادي يتمنى لك كل توفيق ونجاح في المستقبل».

مسيرة استمرت ثماني سنوات

وكان ماتا (34 عامًا) انضم إلى يونايتد قادمًا من تشيلسي اللندني في يناير 2014 وشارك معه في 285 مباراة، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي وبكأس رابطة المحترفين المحلية وبالدوري الأوروبي خلال مسيرة استمرت ثماني سنوات.

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وأحرز ماتا 51 هدفًا ليونايتد كما هيأ 47 فرصة تهديف لكنه لم يقدم بشكل منتظم نفس الأداء الذي منحه مكانًا دائمًا في تشكيلة تشيلسي الأساسية.